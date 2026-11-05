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Jindal Lifestyle paslanmaz çelik ürünlere yönelik yeni toz boya tesisini faaliyete geçirdi

Perşembe, 05 Kasım 2026 09:52:41 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Jindal Stainless Limited'ın (JSL) iştiraki Jindal Lifestyle Limited (JLL), 5 Kasım Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Haryana eyaletinde bulunan üretim tesisinde paslanmaz çelik ürünlerine yönelik yeni bir toz boya ünitesini faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Şirket, yıllık 5.000 mt kapasiteye sahip yeni tesis sayesinde özel yüzey kaplama seçeneklerini artırabileceğini belirtti.

JLL, metro raylı sistemleri, otomotiv ve altyapı projeleri, tıbbi ekipman rafları, orijinal ekipman üreticileri, bagaj taşıma sistemleri ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılan bileşenler için daha geniş bir yüzey kaplama seçeneği sunacak. 

Yeni ünitede gelişmiş püskürtme teknolojisi, dokuz su tankı ve nano ön işlem kimyasallarıyla desteklenen otomatik konveyör sistemi bulunuyor. Farklı boyutlardaki parçaları taşıyabilecek şekilde tasarlanan sistem sayesinde şirket, ulaşım ve altyapı sektörlerinde kullanılan çeşitli ürünlere yüzey kaplama işlemi uygulayabilecek.

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)

Çap 3 - 300 mm
  304L- 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)

Kenar Uzunluğu 10 - 60 mm
  304L- 316L - 303
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Dikişli Boru

Dış Çap 10 - 508 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 6 mm
  304L - 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
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