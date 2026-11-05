Jindal Lifestyle paslanmaz çelik ürünlere yönelik yeni toz boya tesisini faaliyete geçirdi

Hindistan merkezli Jindal Stainless Limited'ın (JSL) iştiraki Jindal Lifestyle Limited (JLL), 5 Kasım Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Haryana eyaletinde bulunan üretim tesisinde paslanmaz çelik ürünlerine yönelik yeni bir toz boya ünitesini faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Şirket, yıllık 5.000 mt kapasiteye sahip yeni tesis sayesinde özel yüzey kaplama seçeneklerini artırabileceğini belirtti.

JLL, metro raylı sistemleri, otomotiv ve altyapı projeleri, tıbbi ekipman rafları, orijinal ekipman üreticileri, bagaj taşıma sistemleri ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılan bileşenler için daha geniş bir yüzey kaplama seçeneği sunacak.

Yeni ünitede gelişmiş püskürtme teknolojisi, dokuz su tankı ve nano ön işlem kimyasallarıyla desteklenen otomatik konveyör sistemi bulunuyor. Farklı boyutlardaki parçaları taşıyabilecek şekilde tasarlanan sistem sayesinde şirket, ulaşım ve altyapı sektörlerinde kullanılan çeşitli ürünlere yüzey kaplama işlemi uygulayabilecek.