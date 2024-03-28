SHS çelik üretimini karbondan arındırmak için yeşil hidrojen alım ihalesi açtı

Perşembe, 28 Mart 2024 11:23:14 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli SHS (Stahl-Holding-Saar), Saarland çelik tesisi aracılığıyla 50.000 mt’a kadar yerel olarak üretilen yeşil hidrojen temin etmek için ihale açtığını açıkladı. Yeşil hidrojen, şirketin karbon emisyonunun önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiği Power4Steel projesinde kullanılacak.

SHS ve bağlı ortaklıkları Dillinger, Saarstahl ve ROGESA’nın 2027-28 yıllarında yıllık 3,5 milyon mt’a kadar yeşil çelik üretmesi planlanıyor. Şirket, Dillingen tesisinde bir doğrudan indirgeme tesisi, Dillingen ve Völklingen’de ise elektrik ark ocakları kurmayı planlanıyor. Yeni tesis ve ocaklar devreye alındığında yeşil çelik üretiminde hidrojen kullanımına geçilecek.