Almanya 2030 yılına kadar yerel çelik kapasitesinin üçte birini karbondan arındırmayı planlıyor

Basında çıkan haberlere göre Duisburg’da düzenlenen Almanya Ulusal Çelik Zirvesi’nde konuşan politikacılar ve sektör birlikleri, yerel çelik sektörünün korunması ve yeşil dönüşümünü savunurken sektörün ihtiyaçları üzerine açıklamalar yaptı.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya ve AB’nin çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına öncülük ettiğini ifade etti. Bakan Habeck sözlerine, “2030 yılına kadar Almanya’da yerel ham çelik kapasitesinin yaklaşık üçte birini dönüştüreceğiz. Bu sayede yaklaşık 12 milyon mt karbonsuz çelik üreteceğiz,” şeklinde devam etti.

Çelik üretimi, otomotiv ve makine mühendisliği gibi pek çok sektör ile bu sektörlerin dönüşümünün temel taşı olsa da Almanya’nın toplam sera gazı salımının %7’sini oluşturuyor. Yeni teknolojilerin yanı sıra yenilenebilir veya hidrojen gibi yeşil enerjilerin kullanılması gerekiyor. Almanya hükümeti, büyük ölçekli yenilenebilir enerji santrallerine milyarlarca avro tahsis ediyor ancak yerel çelik sektörü, zayıf ekonomi, yüksek enerji fiyatları ve çoğunlukla Asya’dan düşük fiyatlı ithalat riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle Almanya’nın en büyük metal işçileri sendikası olan IG Metall, siyasetçilere güvenilir yatırım ortamı yaratma ve rekabetçi elektrik fiyatları sağlama çağrısında bulundu.

Almanya Çelik Federasyonu Başkanı Gunnar Groebler, baskı altında olan çelik sektörünü desteklemek amacıyla Almanya’nın yeşil piyasalar oluşturması, enerji fiyatlarını kontrol altına alması ve haksız ticarete yönelik etkili koruma önlemleri getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca diğer sendikalar, Almanya ve Avrupa’da endüstriyel tedarik zincirleri, refah, istihdam ve yeşil dönüşüm için rekabetçi yerel çelik sektörünün çok önemli olduğuna dikkat çekti.