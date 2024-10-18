Alman GMH, Georgsmarienhütte’de tamamen yenilenebilir enerji kullanacak

Almanya merkezli vasıflı çelik üreticisi GMH Gruppe, Georgsmarienhütte’deki indüksiyonlu çelik çubuk tavlama tesisinde tamamen yenilenebilir enerji kullanmak üzere Fransa merkezli enerji şirketi ENGIE ile enerji alım anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında ENGIE, Almanya’da yer alan rüzgar ve yeni inşa edilen güneş çiftliklerinden GMH’ye yeşil elektrik tedarik edecek. Bu sayede Alman çelik üreticisi, tavlama işlemlerinde doğal gazdan elektriğe geçiş yaparak karbon salımını önümüzdeki 10 yıl içerisinde en az 10.000 mt azaltabilecek.

GMH, 2039 yılına kadar karbon salımını neredeyse sıfırlamayı planlıyor.