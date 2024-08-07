Salzgitter yeşil çelik üretimi için güneş enerjisi temin edecek

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, yıllık 65 gigavat-saat yeşil enerji temin etmek üzere yerel enerji şirketi RWE Supply & Trading ile uzun vadeli enerji alım anlaşması imzaladığını duyurdu.

2027 yılından itibaren başlayacak yedi yıllık anlaşma kapsamında Alman çelik üreticisi, Brandenburg’da yer alan 180 megavat kapasiteli Boitzenburger Land güneş enerjisi parkından yeşil enerji temin edecek. Yaklaşık 170 hektarlık bir arazi üzerinde bulunan ve geçtiğimiz yılın sonbahar aylarından bu yana faaliyet gösteren güneş enerjisi parkının Almanya’daki en büyük fotovoltaik sistemlerden biri olduğu ifade edildi.

Öte yandan Salzgitter’in şu zamana kadar imzaladığı birçok enerji temin sözleşmesinden biri olan yeni anlaşma da şirketin hidrojen kullanarak düşük karbonlu çelik üreteceği SALCOS® programını destekleyecek.

Ayrıca RWE, 2030 yılına kadar Almanya’da ilave yeşil enerji kapasiteleri devreye almak amacıyla yaklaşık 11 milyar € yatırım yapmayı planlıyor.