Dillinger ve ROGESA, Primetals’tan DRI tesisi ile elektrik ark ocağı temin edecek

Alman levha üreticisi Dillinger Group ve bağlı kuruluşu ROGESA, karbonsuzlaşma stratejileri doğrultusunda doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisi ve elektrik ark ocağı temini ile kurulumu için İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies’i tercih etti.

Primetals ve Japon çelik üreticisi Kobe Steel’in ABD’deki bağlı kuruluşu Midrex Technologies öncülüğündeki konsorsiyum, sıcak DRI ve soğuk DRI üretim kapasitesi yıllık 2 milyon mt seviyesinde yer alacak DRI tesisi tedarik edecek. Başlangıçta söz konusu tesis, gücünü doğal gaz ve hidrojen karışımından alacak ve karbon ayak izini yüksek fırına kıyasla %50’den fazla düşürecek. Bununla birlikte konsorsiyum, elleçleme sistemi, su arıtma tesisi ve yardımcı ekipmanlar da temin edecek.

Öte yandan Dillinger ile ROGESA’nın yeni üretim tesisinde ikiz pota fırını bulunan 195 metrik ton kapasiteli elektrik ark ocağı kurulacak. Elektrik ark ocağında elleçleme sistemi, toz giderme sistemleri, atık ısı geri kazanım sistemi ve su arıtma tesisi yer alacak. Atık ısı geri kazanım sisteminin atığı dönüştürmesiyle üretilen buhar, diğer üretim birimlerinde kullanılacak.

Söz konusu yatırım, önümüzdeki 6 yıl içerisinde Dillinger ve ROGESA’nın karbon salımını yıllık 4,8 milyon mt düşürmesine olanak tanıyacak.