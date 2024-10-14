Saarstahl yeni elektrik ark ocağıyla karbondan arındırma çalışmalarını sürdürüyor

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Almanya merkezli Stahl-Holding Saar’ın (SHS) uzun mamul üreticisi bağlı kuruluşu Saarstahl’ın Völklingen’de bulunan tesisine alternatif akım elektrik ark ocağı ve ekipmanlarını tedarik edeceğini açıkladı. Yeni ocak, SHS’nin 2045 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma hedefine katkıda bulunacak.

185 tonluk yeni fırın 300 MVA trafo kapasitesine sahip olacak, bu da onu dünya çapındaki en güçlü elektrik ark ocaklarından biri haline getirecek. Ayrıca ocak, tamamen hurda veya %80 oranında soğuk doğrudan indirgenmiş demir/sıcak briketlenmiş demir ve %20 oranında hurdadan oluşan bir karışım işleyecek. 2028 yılının Eylül ayında devreye alınması beklenen tesiste rulman çeliği, otomat çeliği ve yay çeliği dahil olmak üzere çeşitli çelik kaliteleri üretilecek.