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Salzgitter düşük karbonlu çelik üretimi için Energiekontor’dan yeşil elektrik temin edecek

Çarşamba, 02 Ekim 2024 11:51:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH ile Almanya’nın önde gelen güneş ve rüzgar parkı geliştiricisi ve işletmecisi Energiekontor AG’nin 15 yıllık uzun vadeli enerji alım anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Energiekontor, Mecklenburg-Batı Pomeranya’da gerçekleştirmeyi planladığı ve yakın zaman önce onay aldığı yaklaşık 113 megavat kapasiteli iki güneş parkından Salzgitter’e yıllık en az 120 gigavat yeşil elektrik tedarik edecek. Bu sayede Alman çelik üreticisi, karbon salımını yıllık yaklaşık 84.000 mt düşürebilecek. Söz konusu güneş parklarının inşasına yakın zaman içerisinde başlanması ve parkların 2026 yılının ortasında faaliyete alınması bekleniyor.

Salzgitter, hidrojen üretiminde yeşil elektrik kullanmayı planlıyor. Bu sayede hidrojen, yüksek fırınlarda kullanılan kömürün yerini alarak şirketin SALCOS® programı kapsamında düşük karbonlu çelik üretmesine olanak tanıyacak.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Salzgitter 

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