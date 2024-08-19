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Alman GMH Gruppe yerel hurda geri dönüşüm şirketini devraldı

Pazartesi, 19 Ağustos 2024 12:05:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hurda geri dönüşüm, çelik üretimi ve işleme, dövme ve döküm alanlarında faaliyet gösteren Almanya merkezli GMH Gruppe, yerel hurda geri dönüşüm şirketi ve tedarikçisi ALBA Metall Saar GmbH’yi devraldığını duyurdu.

Bu ayın sonuna kadar tamamlanması beklenen devralım, GMH’nin hurda geri dönüşüm ağını güçlendirmesine, işleme kapasitesini artırmasına, tedarik zincirinde ilave değer yaratmasına ve sürdürülebilir çelik üretimi için gerekli kaynakları elde etmesine olanak tanıyacak. Ayrıca şirketin döngüsel ekonomiyi ilerletme ve 2039 yılına kadar karbonsuzlaşma çabalarına da katkı sağlayacak.

Entegrasyonun ardından ALBA Metall Saar’ın ismi GMH Recycling Saar GmbH olarak değiştirilecek ve GMH Recycling ile birleştirilecek. Birleşmenin 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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