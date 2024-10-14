ArcelorMittal Germany hidrojen üretimine yönelik elektrolizör ünitesini teslim aldı

ArcelorMittal Germany, Bremen’deki 10 MW kapasiteli yeşil hidrojen projesi HyBit için Plug Power tarafından Hollanda’da üretilen elektrolizör ünitesini teslim aldığını duyurdu. Yerel enerji şirketi EWE AG ve bağlı kuruluşu Swb AG ile birlikte ortaklaşa hayata geçirilecek proje kapsamında çelik üretiminde karbon salımının azaltılması ve sektörün karbondan arındırılması amaçlanıyor.

İki modülden oluşan ünitenin montajı, elektroliz tesisini tamamlamak üzere sahada gerçekleştirilecek. Tesisin devreye alınmasının ardından elektroliz süreci başlayacak ve böylelikle tuzdan arındırılmış su yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak oksijen ve hidrojene ayrılacak. Söz konusu sürecin yeşil hidrojen üretimi için çok önemli olduğu vurgulanıyor.

Şirket, yeşil hidrojenin çoğunlukla Bremen tesisinde pik demir üretiminde ve işlenmesinde kullanılacağını ifade etti. Üretilen hidrojenin bir kısmının hidrojen dolum istasyonları gibi farklı lokasyonlara taşınabileceğini de ekledi.