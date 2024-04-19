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SHS çelik üretiminde emisyonu azaltmak için yeşil elektrik temin edecek

Cuma, 19 Nisan 2024 11:13:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli SHS (Stahl-Holding-Saar), yine Alman EnBW Energie Baden-Württemberg AG’den 50 MW elektrik temin etmek için 15 yıllık bir anlaşma imzaladı.

EnBW’nin planlanan He Dreiht deniz üstü rüzgâr santralinden temin edilecek yeşil elektrik, SHS’nin bağlı kuruluşları Saarstahl ve Dillinger’in ticari faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde dönüştürmesine ve gelecekte çelik üretiminde karbon emisyonunu azaltmasına olanak tanıyacak. He Dreiht deniz üstü rüzgâr santralinin 2025 yılı sonunda devreye alınması planlanıyor. Santralden elde edilen yeşil elektrikle SHS, yıllık yaklaşık 200 GWh’lık tüketimini karşılayabilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Dillinger’in rüzgâr türbini üreticisi bağlı kuruluşu Steelwind Nordenham EnBW Energie Baden-Württemberg’ün He Dreiht deniz üstü rüzgâr santraline 70 metre uzunluğa ve 1.300 ton ağırlığa sahip 64 adet kazıklı temel tedarik edecek.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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