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Salzgitter hissedarı şirketin tamamını devralmayı teklif etti

Perşembe, 07 Kasım 2024 11:31:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, en büyük hissedarlarından biri olan GP Günter Papenburg Aktiengesellschaft ve TSR Recycling GmbH & Co. KG’den oluşan konsorsiyumun şirketi devralmak üzere teklif gönderdiğini duyurdu. Ancak verilen teklifin bedeli paylaşılmadı.

Salzgitter, söz konusu teklifi değerlendireceğini ve konsorsiyumun şirketin kontrolü için GP Günter’in mevcut hisseleri de dahil olmak üzere en az %45+1 hisse satın alması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte ilerleyen dönemlerde konuyla ilgili bilgileri paylaşmaya devam edeceğini aktardı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Salzgitter 

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