Salzgitter hissedarı şirketin tamamını devralmayı teklif etti

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, en büyük hissedarlarından biri olan GP Günter Papenburg Aktiengesellschaft ve TSR Recycling GmbH & Co. KG’den oluşan konsorsiyumun şirketi devralmak üzere teklif gönderdiğini duyurdu. Ancak verilen teklifin bedeli paylaşılmadı.

Salzgitter, söz konusu teklifi değerlendireceğini ve konsorsiyumun şirketin kontrolü için GP Günter’in mevcut hisseleri de dahil olmak üzere en az %45+1 hisse satın alması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte ilerleyen dönemlerde konuyla ilgili bilgileri paylaşmaya devam edeceğini aktardı.