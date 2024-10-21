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Voestalpine otomotiv bileşenleri birimini yeniden yapılandıracak

Pazartesi, 21 Ekim 2024 14:11:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, değişen piyasa koşulları ve azalan talep sebebiyle Almanya’daki otomotiv bileşenleri üretim birimini yeniden yapılandıracağını duyurdu.

Bu doğrultuda şirket, Dettingen, Schmölln, Schwäbisch Gmünd ve Böhmenkirch tesislerini birleştirerek ortak üretim ağı oluşturacak. Ancak otomotiv sektörüne yönelik montaja hazır preslenmiş ve şekillendirilmiş çelik ve alüminyum parçaların üretildiği Birkenfeld tesisi kapatılacak. Devam eden yatırımlara ve alınan önlemlere rağmen otomotiv sektöründen gelen siparişlerdeki düşüş sebebiyle söz konusu tesisin faaliyetlere devam etmesinin finansal anlamda mümkün olmadığı vurgulandı.

Öte yandan Voestalpine, Almanya, Asya ve Güney Afrika’daki diğer otomotiv bileşenleri üretim tesislerinde de önlemler aldığını, ayrıca ABD’de maliyetleri düşürmeye ve verimliliği artırmaya yönelik bir program uyguladığını da belirtti.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Voestalpine 

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