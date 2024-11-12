Salzgitter Ocak-Eylül döneminde net zarar kaydetti

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin konsolide mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 32,7 milyon € net kâra kıyasla 180,3 milyon € net zarar bildirirken, satış geliri yıllık %3,3 düşüşle 2,6 milyar € seviyesinde yer aldı. Öte yandan Salzgitter’in AVFÖK’ü, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 146,7 milyon €’ya kıyasla %40,7 düşerek 87 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %16,5 artışla 1,53 milyon mt seviyesine çıktı.

Ocak Eylül döneminde Salzgitter, 2023 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 193,7 milyon € net kâra kıyasla 197,7 milyon € net zarar açıklarken, satış geliri yıllık %8,1 düşüşle 7,7 milyon € seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte şirketin AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 576 milyon €’ya kıyasla %44,3 azalarak 320,6 milyon € seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Salzgitter’in ham çelik üretimi yıllık %9,2 artışla 4,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, satış geliri ve AVFÖK’ünün yılın tamamında sırasıyla 9,5-10 milyar € ve 275-325 milyon € seviyelerinde yer almasını bekliyor.