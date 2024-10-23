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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %4 yükseldi

Çarşamba, 23 Ekim 2024 10:26:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %4,3 artışla 2,99 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %4 artışla 28,36 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %5 düşüşle 1,82 milyon mt, yılın ilk dokuz ayında ise yıllık %1,6 artışla 18,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %7,9 artışla 2,58 milyon mt olurken, Ocak-Eylül döneminde yıllık %3,2 artışla 24,25 milyon mt seviyesine çıktı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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