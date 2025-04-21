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Shougang ilk çeyrekte 45,6 milyon $ net kâr elde etti

Pazartesi, 21 Nisan 2025 09:48:45 (GMT+3)   |   Şanghay

Pekin merkezli Çinli çelik üreticisi Shougang Co., Ltd, bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık bazda %10,18 düşüşle 26,533 milyar RMB (3,7 milyar $) faaliyet geliri elde ettiğini duyurdu. Aynı dönemde şirket 328 milyon RMB (45,6 milyon $) net kâr elde etti. Önceki yılın aynı dönemi için Shougang, 24,299 milyon RMB (3,4 milyon $) net zarar açıklamıştı.

Şirket, hammadde satın alma maliyetlerinin bir önceki yıla göre azaldığını ve bunun ilk üç ayda faaliyetlerindeki iyileşmeye katkıda bulunduğunu belirtti.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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