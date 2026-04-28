Sansteel Minguang 2025 yılında 27 milyon RMB net kâr açıkladı

Çin’in Fujian eyaleti merkezli çelik üreticisi Sansteel Minguang Co., Ltd., 2025 yılına ilişkin mali raporunu yayımlayarak söz konusu yılda faaliyet gelirinin yıllık %6,58 düşüşle 43,029 milyar RMB (6,3 milyar $) seviyesinde yer aldığını, net kârının ise 27 milyon RMB (3,9 milyon $) olduğunu açıkladı. Şirket 2024 yılında 1,277 milyar RMB net zarar kaydetmişti.

2025 yılında Sansteel Minguang’ın nihai mamul üretimi yıllık %1,51 düşüşle 10,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Sansteel Minguang, 2026 yılında 10,21 milyon mt pik demir, 11,76 milyon mt ham çelik ve 11,53 milyon mt nihai mamul üretmeyi planlarken, 45,8 milyar RMB faaliyet geliri elde etmeyi hedefliyor.