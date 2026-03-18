 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CITIC...

CITIC Pacific Special Steel’in net kârı 2025’te %15,67 arttı

Çarşamba, 18 Mart 2026 11:24:47 (GMT+3)   |   Şanghay

Jiangsu eyaleti merkezli büyük Çinli çelik üreticisi CITIC Pacific Special Steel, 2025 yılında 107,37 milyar RMB (15,6 milyar $) gelir elde ettiğini, söz konusu rakamın yıllık bazda %1,68 düşüş gösterdiğini açıkladı. Şirketin net kârı ise yıllık bazda %15,67 artışla 5,93 milyar RMB (0,86 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde CITIC Pacific Special Steel, yüksek katma değerli ürün portföyünü optimize etmeyi sürdürürken, havacılık, derin deniz araştırmaları ve ileri ekipman üretimi gibi kritik sektörlerde sanayileşme açısından önemli atılımlar gerçekleştirdi.

2025 yılında hammadde fiyatlarındaki düşüşün mamul fiyatlarındaki gerilemeden daha hızlı olması, kâr marjlarındaki toparlanmanın temel itici gücü oldu.

1$ = 6,8909 RMB


iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis