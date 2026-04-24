Shandong Steel maliyet yönetimi ve satın almalar sayesinde 2025’te yeniden kâra geçti

Çinli çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Company Ltd, 2025 yılında yıllık bazda %12,11 düşüşle 67,253 milyar RMB (9,8 milyar $) faaliyet geliri elde ettiğini açıkladı. Şirket 2024 yılında kaydettiği 2,18 milyar RMB net zararın ardından 106 milyon RMB (15,5 milyon $) net kâr açıklayarak yeniden kâra döndüğünü belirtti.

2025 yılında Shandong Iron and Steel, üç kademeli maliyet yönetimi ve kontrol sistemi sayesinde çelik üretim maliyetlerini yıllık 70 RMB/mt’dan (10,2$/mt) fazla düşürdü. Aynı zamanda tedarik sisteminin yeniden yapılandırılmasıyla hammadde tedarik maliyetlerinde iyileşme sağlandı.

Bu yılın ilk üç ayında ise şirketin performansı zayıf seyretti. Ocak-Mart döneminde faaliyet geliri yıllık bazda %18,59 düşüşle 14,726 milyar RMB (2,15 milyar $) olurken, net zarar 218 milyon RMB (31,8 milyon $) olarak kaydedildi.

2025 yılında Shandong Iron and Steel’in üretimi de artış gösterdi. Pik demir üretimi yıllık %44,59 artışla 15,76 milyon mt, ham çelik üretimi yıllık %22,14 artışla 18,25 milyon mt ve nihai çelik üretimi yıllık %15,23 artışla 17,71 milyon mt seviyesine ulaştı. Bu artışta, Laiwu Iron and Steel Group’un iştiraki Yinshan Section Steel Co., Ltd’nin tamamen satın alınarak %100 kontrolün sağlanması etkili oldu.

2026 yılı için şirket, pik demir üretimini 16,17 milyon mt, ham çelik üretimini 18,43 milyon mt ve nihai çelik üretimini 17,84 milyon mt seviyesine çıkarmayı planlıyor. Bu hedefler 2025’e kıyasla sınırlı artışa işaret ediyor. Şirket ayrıca 2026 yılında geçen yıla göre hafif düşüşle 67,5 milyar RMB (9,8 milyar $) faaliyet geliri hedefliyor.