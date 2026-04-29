HBIS’in net kârı 2026’nın ilk çeyreğinde %39,06 arttı

Hebei eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi HBIS Company Limited, 2025 yılı mali sonuçlarını açıklayarak söz konusu yılda faaliyet gelirinin yıllık %2,86 düşüşle 118,13 milyar RMB (17,2 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini, net kârının ise yıllık %41,64 artışla 1,002 milyar RMB (0,15 milyar $) olduğunu bildirdi.

Şirket ayrıca bu yılın ilk üç ayında faaliyet gelirinin yıllık %3,81 düşüşle 31,3 milyar RMB (4,6 milyar $) olduğunu, net kârının ise yıllık %39,06 artışla 323 milyon RMB (47,1 milyon $) seviyesine yükseldiğini açıkladı.

2025 yılında HBIS Company, pik demir üretimini yıllık %6,14 artışla 31,44 milyon mt, ham çelik üretimini %6,66 artışla 29,79 milyon mt ve nihai çelik üretimini %6,32 artışla 28,09 milyon mt seviyesine çıkardı.

2026 yılı için şirket, pik demir üretimini 31,95 milyon mt, ham çelik üretimini 30,80 milyon mt ve nihai çelik üretimini 29,10 milyon mt seviyesinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

1$ = 6,8608 RMB