HBIS’in net kârı 2026’nın ilk çeyreğinde %39,06 arttı

Çarşamba, 29 Nisan 2026 10:55:54 (GMT+3)   |   Şanghay

Hebei eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi HBIS Company Limited, 2025 yılı mali sonuçlarını açıklayarak söz konusu yılda faaliyet gelirinin yıllık %2,86 düşüşle 118,13 milyar RMB (17,2 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini, net kârının ise yıllık %41,64 artışla 1,002 milyar RMB (0,15 milyar $) olduğunu bildirdi.

Şirket ayrıca bu yılın ilk üç ayında faaliyet gelirinin yıllık %3,81 düşüşle 31,3 milyar RMB (4,6 milyar $) olduğunu, net kârının ise yıllık %39,06 artışla 323 milyon RMB (47,1 milyon $) seviyesine yükseldiğini açıkladı.

2025 yılında HBIS Company, pik demir üretimini yıllık %6,14 artışla 31,44 milyon mt, ham çelik üretimini %6,66 artışla 29,79 milyon mt ve nihai çelik üretimini %6,32 artışla 28,09 milyon mt seviyesine çıkardı.

2026 yılı için şirket, pik demir üretimini 31,95 milyon mt, ham çelik üretimini 30,80 milyon mt ve nihai çelik üretimini 29,10 milyon mt seviyesinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

1$ = 6,8608 RMB


Benzer Haber ve Analizler

Sansteel Minguang 2025 yılında 27 milyon RMB net kâr açıkladı

28 Nis | Çelik Haberler

Shandong Steel maliyet yönetimi ve satın almalar sayesinde 2025’te yeniden kâra geçti

24 Nis | Çelik Haberler

Bayi Steel 2025 yılında 1,87 milyar RMB net zarar açıkladı

31 Mar | Çelik Haberler

CITIC Pacific Special Steel’in net kârı 2025’te %15,67 arttı

18 Mar | Çelik Haberler

Anyang Steel 2025 yılı için 66,2 milyon $ net zarar bekliyor

11 Şub | Çelik Haberler

Shanxi Coking 2025 için net kârında %66-72 düşüş bekliyor

28 Oca | Çelik Haberler

Lingyuan Steel, 2025 yılı için 1,45-1,67 milyar RMB net zarar bekliyor

14 Oca | Çelik Haberler

Taigang Stainless Steel 2025 yılının ilk dokuz ayında zarardan kâra geçti

13 Kas | Çelik Haberler

Liuzhou Steel 2025 yılının ilk yarısında net kâr açıkladı

01 Eyl | Çelik Haberler

HBIS Company 2025 yılının ilk yarısında 84,2 milyar $ net kâr elde etti

29 Ağu | Çelik Haberler





