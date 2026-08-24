Shagang'ın net kârı 2026'nın ilk yarısında %11,89 düşüşle 137 milyon RMB'ye geriledi

Çin'in Jiangsu eyaleti merkezli Shagang Co., Ltd. (Shagang), bu yılın Ocak-Haziran döneminde net kârının yıllık %11,89 düşüşle 137 milyon RMB (20,2 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde Shagang'ın faaliyet geliri yıllık %1,89 düşüşle 6,698 milyar RMB (0,99 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Zorlu ve karmaşık piyasa koşullarıyla karşı karşıya kalan Shagang, yılın ilk altı ayında iş stratejisini yeniden düzenleyerek ürün gamını geliştirmeye odaklandı ve kârlılığını iyileştirdi.

Şirketin yarı yıl sonuçlarında yapısal açıdan en dikkat çekici gelişme hassas dişli segmentinde görüldü. Bu yılın ilk altı ayında dişli segmentinin faaliyet geliri yıllık %28,37 gibi güçlü bir artışla 119 milyon RMB (17,6 milyon $) seviyesine ulaştı. Böylece söz konusu segment, şirketin yüksek büyüme kaydeden tek iş kolu olurken, üst segment bileşenler alanındaki büyüme potansiyelini de ortaya koydu.