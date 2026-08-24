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Shagang'ın net kârı 2026'nın ilk yarısında %11,89 düşüşle 137 milyon RMB'ye geriledi

Pazartesi, 24 Ağustos 2026 11:48:23 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Jiangsu eyaleti merkezli Shagang Co., Ltd. (Shagang), bu yılın Ocak-Haziran döneminde net kârının yıllık %11,89 düşüşle 137 milyon RMB (20,2 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde Shagang'ın faaliyet geliri yıllık %1,89 düşüşle 6,698 milyar RMB (0,99 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Zorlu ve karmaşık piyasa koşullarıyla karşı karşıya kalan Shagang, yılın ilk altı ayında iş stratejisini yeniden düzenleyerek ürün gamını geliştirmeye odaklandı ve kârlılığını iyileştirdi.

Şirketin yarı yıl sonuçlarında yapısal açıdan en dikkat çekici gelişme hassas dişli segmentinde görüldü. Bu yılın ilk altı ayında dişli segmentinin faaliyet geliri yıllık %28,37 gibi güçlü bir artışla 119 milyon RMB (17,6 milyon $) seviyesine ulaştı. Böylece söz konusu segment, şirketin yüksek büyüme kaydeden tek iş kolu olurken, üst segment bileşenler alanındaki büyüme potansiyelini de ortaya koydu.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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