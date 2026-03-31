Bayi Steel 2025 yılında 1,87 milyar RMB net zarar açıkladı

Sincan Uygur Özerk Bölgesi merkezli Çinli çelik üreticisi Bayi Iron and Steel Co., Ltd. (Bayi Steel), 2025 yılında yıllık %0,43 artışla 18,75 milyar RMB (2,7 milyar $) faaliyet geliri elde etti. Aynı dönemde şirket, 2024 yılında kaydedilen 1,76 milyar RMB net zarara kıyasla 1,87 milyar RMB (0,27 milyar $) seviyesinde net zarar açıkladı.

2025 yılında Bayi Steel’in uzun mamul üretimi yıllık %7,37 düşüşle 1,27 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi %15,86 artışla 4,11 milyon mt seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde şirketin ham çelik üretimi %9,4 artışla 5,73 milyon mt, pik demir üretimi %10,4 artışla 5,11 milyon mt ve nihai mamul üretimi %9,3 artışla 5,39 milyon mt olarak kaydedildi.