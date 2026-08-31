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Anyang Steel 2026'nın Ocak-Haziran döneminde net zarar açıkladı

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 11:50:01 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Henan eyaleti merkezli çelik üreticisi Anyang Iron and Steel Co., Ltd. (Anyang Steel), bu yılın Ocak-Haziran döneminde 1,181 milyar RMB (0,17 milyar $) net zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 38,05 milyon RMB net kâr kaydetmişti.

Söz konusu dönemde Anyang Steel'in faaliyet geliri yıllık %3,84 düşüşle 14,92 milyar RMB (2,2 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Anyang Steel'e göre nihai mamul fiyatlarındaki düşüş ve nispeten yüksek hammadde maliyetleri şirketin kârlılığı üzerinde baskı oluşturdu.

Bununla birlikte şirketin net zararı Nisan-Haziran döneminde yılın ilk üç ayında kaydedilen 688 milyon RMB'den 493 milyon RMB'ye gerileyerek faaliyet performansında bir miktar iyileşmeye işaret etti.

Şirket ayrıca bazı yüksek katma değerli özel çelik ürünlerinde istikrarlı seri üretime geçtiğini ve bunun ilerleyen dönemde standart çelik ürünlerindeki zayıf performansın etkisini hafifletebileceğini belirtti.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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