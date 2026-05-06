Baosteel’in net kârı 2026’nın ilk çeyreğinde %8,6 düştü

Çinli büyük çelik üreticisi Baosteel, bu yıl Ocak-Mart döneminde faaliyet gelirinin yıllık %5,7 artışla 77,06 milyar RMB (11,2 milyar $) seviyesine ulaştığını ancak net kârının yıllık %8,6 düşüşle 2,22 milyar RMB (0,32 milyar $) olduğunu açıkladı.

Söz konusu dönemde Baosteel, 12,23 milyon mt pik demir, 13,21 milyon mt ham çelik ve 12,60 milyon mt nihai mamul üretti.

Şirket ayrıca 2025 yılında faaliyet gelirinin yıllık %1,43 düşüşle 317,50 milyar RMB (46,3 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini, net kârının ise yıllık %40,53 artışla 10,34 milyar RMB (1,5 milyar $) olduğunu bildirdi.

2025 yılında Baosteel’in nihai mamul satışları yıllık %2,05 artışla 52,46 milyon mt olurken, nihai mamul ihracatı yıllık %6,8 artışla 6,48 milyon mt seviyesine yükseldi.

1$ = 6,8562 RMB