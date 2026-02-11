Anyang Steel 2025 yılı için 66,2 milyon $ net zarar bekliyor

Henan eyaletinde faaliyet gösteren Çinli çelik üreticisi Anyang Iron and Steel Co., Ltd. (Anyang Steel), 2024 yılında kaydedilen 3,27 milyar RMB net zarara kıyasla 2025 yılı için net zararının 460 milyon RMB (66,2 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Anyang Steel, 2025 yılında zorlu ve karmaşık piyasa koşulları karşısında üretimi kontrollü şekilde azaltırken ürün kalitesini artırdığını, üretim hatlarının operasyonlarını zamanında optimize ettiğini, teknolojik inovasyona öncelik verdiğini ve vasıflı çelik üretimine yönelik dönüşümünü hızlandırdığını belirtti. Şirket, bu süreçte birçok yüksek katma değerli ürünün seri üretimini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Aynı zamanda sistematik maliyet düşürme uygulamalarının etkin şekilde hayata geçirildiği, akıllı dönüşüm ve yeşil üretim çalışmalarının kararlılıkla ilerletildiği ve bu sayede şirket performansında yıllık bazda kayda değer iyileşme sağlandığı vurgulandı.