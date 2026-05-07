Ansteel’in faaliyet geliri 2026’nın ilk çeyreğinde %12,19 düştü

Perşembe, 07 Mayıs 2026 09:57:28 (GMT+3)   |   Şanghay

Çinli büyük çelik üreticisi Liaoning eyaleti merkezli Anshan Iron and Steel (Ansteel), bu yılın Ocak-Mart döneminde faaliyet gelirinin yıllık %12,19 düşüşle 22,021 milyar RMB (3,2 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirket aynı dönemde 1,457 milyar RMB (0,21 milyar $) net zarar kaydederken, geçen yılın aynı döneminde 554 milyon RMB net zarar açıklamıştı.

Bu yılın ilk üç ayında çelik sektöründeki genel daralmanın Ansteel’in performansı üzerinde olumsuz etki yarattığı, ayrıca çelik satış fiyatlarındaki yıllık düşüşün hammadde fiyatlarındaki gerilemeyi aştığı belirtildi. Bunun yanında bazı üretim hatlarında gerçekleştirilen bakım çalışmalarının da şirketin çelik üretim ve satış hacimlerinde yıllık bazda düşüşe yol açtığı ifade edildi.

1$ = 6,8487 RMB


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

