 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Shandong’daki...

Shandong’daki en büyük demir cevheri madeni Pengji için kritik onay alındı

Perşembe, 05 Şubat 2026 10:12:33 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal Maden Güvenliği İdaresi, Shandong Pengji Mining Co., Ltd. tarafından yürütülen Pengji demir cevheri madeni projesinin güvenlik koşullarına yönelik incelemesini tamamlayarak planı resmen onayladı. Söz konusu onay, projenin yasal ve mevzuata uygun şekilde ilerlemesi açısından sağlam bir güvenlik zemini oluştururken, inşaat süreci için önemli bir kilometre taşı niteliğinde.

Pengji demir cevheri madeni, Tai’an kentine bağlı Dongping ilçesinin Pengji bölgesinde yer alıyor ve toplam 234 milyon mt rezerve sahip. Bu özelliğiyle Shandong eyaletindeki en büyük demir cevheri madeni konumunda yer alıyor. Proje kapsamında yıllık 8 milyon mt demir cevheri çıkarma ve işleme kapasitesi planlanırken, yılda 2,05 milyon mt %65 tenörlü yüksek kaliteli demir cevheri üretimi hedefleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Madencilik 

Benzer Haber ve Analizler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2022’de %24,91 arttı

03 Şub | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri üretimi 2022’de %1 düştü

31 Oca | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri ithalatı 2022’de %1,5 düştü

18 Oca | Çelik Haberler

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu demir cevheri fiyatlarına yönelik denetimi artırmayı planlıyor

09 Oca | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Kasım döneminde %0,5 düştü

28 Ara | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Ekim döneminde %1 düştü

18 Kas | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %2,3 düştü, yalnızca Eylül’de neredeyse 100 milyon mt arttı

24 Eki | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Ağustos döneminde %0,4 düştü

21 Eyl | Çelik Haberler

Baowu Group Batı Bölgesi projesi için Rio Tinto ile iş birliği anlaşması imzaladı

14 Eyl | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Temmuz döneminde %3,3 düştü

18 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis