Shandong’daki en büyük demir cevheri madeni Pengji için kritik onay alındı

Çin Ulusal Maden Güvenliği İdaresi, Shandong Pengji Mining Co., Ltd. tarafından yürütülen Pengji demir cevheri madeni projesinin güvenlik koşullarına yönelik incelemesini tamamlayarak planı resmen onayladı. Söz konusu onay, projenin yasal ve mevzuata uygun şekilde ilerlemesi açısından sağlam bir güvenlik zemini oluştururken, inşaat süreci için önemli bir kilometre taşı niteliğinde.

Pengji demir cevheri madeni, Tai’an kentine bağlı Dongping ilçesinin Pengji bölgesinde yer alıyor ve toplam 234 milyon mt rezerve sahip. Bu özelliğiyle Shandong eyaletindeki en büyük demir cevheri madeni konumunda yer alıyor. Proje kapsamında yıllık 8 milyon mt demir cevheri çıkarma ve işleme kapasitesi planlanırken, yılda 2,05 milyon mt %65 tenörlü yüksek kaliteli demir cevheri üretimi hedefleniyor.