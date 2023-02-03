CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2022’de %24,91 arttı

Cuma, 03 Şubat 2023 13:46:58 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022’de ülkede koklaşabilir taş kömürü ve metalürjik kok için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %24,91 ve %2,19 artarken, yerel ile ithal toz cevher ve hurda için ortalama alım maliyetleri yıllık bazda sırasıyla %26,06, %24,16 ve %4,67 düşüş gösterdi.

Yalnızca Aralık ayında, koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, ithal toz cevher ve hurda için ortalama alım maliyetleri aylık bazda sırasıyla %1,82, %4,24, %3,94 ve %4,29 artarken, yerel toz cevher için ortalama alım maliyetleri aylık %1,2 düşüş kaydetti.