﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2022’de %24,91 arttı

Cuma, 03 Şubat 2023 13:46:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022’de ülkede koklaşabilir taş kömürü ve metalürjik kok için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %24,91 ve %2,19 artarken, yerel ile ithal toz cevher ve hurda için ortalama alım maliyetleri yıllık bazda sırasıyla %26,06, %24,16 ve %4,67 düşüş gösterdi.

Yalnızca Aralık ayında, koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, ithal toz cevher ve hurda için ortalama alım maliyetleri aylık bazda sırasıyla %1,82, %4,24, %3,94 ve %4,29 artarken, yerel toz cevher için ortalama alım maliyetleri aylık %1,2 düşüş kaydetti.


Etiketler: Metalürjik Kok Koklaşabilir Taş Kömürü Hurda Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Madencilik 

Benzer Haber ve Analizler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Ekim döneminde %38,08 arttı

29 Kas | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü ve metalürjik kok maliyetleri Ağustos ayında düştü

29 Eyl | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü maliyetleri Temmuz ayında %5,14 düştü

08 Eyl | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti yılın ilk yarısında %76,6 arttı

28 Tem | Çelik Haberler

Çin’de ithal toz cevher maliyetleri Şubat ayında aylık %10,2 arttı

30 Mar | Çelik Haberler

Harsco Metals Group, Ternium Mexico ile multi-milyon dolarlık sözleşmeyi yeniledi

14 Mar | Çelik Haberler

Çin’de kok piyasası tatil sonrasında durgun kaldı, birkaç adet koklaşabilir taş kömürü bağlantısı yapıldı

03 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin’in demir cevheri üretimi 2022’de %1 düştü

31 Oca | Çelik Haberler

Çin’de yeni Rusya çıkışlı metalürjik kömür bağlantıları daha düşük fiyatlardan yapıldı, kok fiyatları sabit

20 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’in kömür ithalatı 2022 yılında %9,2 düştü

18 Oca | Çelik Haberler