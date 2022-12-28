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Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Kasım döneminde %0,5 düştü

Çarşamba, 28 Aralık 2022 10:20:34 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %0,5 düşüşle 889,05 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in demir cevheri üretimi yıllık %0,6 ve aylık %9,4 artışla 79,54 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda ithal demir cevheri fiyatları, piyasa oyuncuları arasındaki görünümün Covid-19 salgınına yönelik önlemlerin hafifletilmesi sayesinde iyileşmesi sonucu artış gösterdi. İthal cevher fiyatları Aralık ayında ise vadeli cevher fiyatlarında görülen artış nedeniyle daha da yükseldi. Piyasa oyuncuları Çin’de Yeni Yılı’nın yaklaşması dolayısıyla çelik üreticilerinin stoklarını doldurması gerektiğini ve bunun da demir cevheri fiyatlarını destekleyeceğini düşünüyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Madencilik Üretim 

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