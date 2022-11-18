﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Ekim döneminde %1 düştü

Cuma, 18 Kasım 2022 10:41:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %1 düşüşle 809,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ekim ayında, Çin’in demir cevheri üretimi yıllık %10,7 ve aylık %8 düşüşle 72,68 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda ithal demir cevheri fiyatları, vadeli cevher fiyatlarında görülen düşüş ve çelik üreticilerinin azalan kârlılıkları sonucu zayıf talep göstermesi nedeniyle gevşedi. Ancak Kasım ayında ithal demir cevheri fiyatları, vadeli cevher fiyatlarındaki istikrarlı artış trendi sayesinde yükseldi. Piyasa görünümü ise, Covid-19 salgınının hafiflemesi ve emlak sektörüne yönelik teşvik açıklanması sonucu iyileşti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Madencilik Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 18 Kasım 2022

18 Kas | Hurda ve Hammadde

ArcelorMittal Mexico demir cevheri üretimini artırmak için Las Truchas madenine yatırım yapıyor

18 Kas | Çelik Haberler

Mechel’in üretimi ve satışları üçüncü çeyrekte düştü

18 Kas | Çelik Haberler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları haftalık yaklaşık 10$/mt artışla yükselişini sürdürdü

17 Kas | Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %6,2 düştü

17 Kas | Çelik Haberler

Hint JSW Steel demir cevheri madeninin kapasitesini artırmak için onay aldı

17 Kas | Çelik Haberler

Hint NMDC Kasım ayı teslimatlarına yönelik parça cevher ve toz cevher fiyatlarını düşürdü

17 Kas | Hurda ve Hammadde

Samarco demir cevheri tenörü ölçümü için yeni bir yöntem geliştirdi

17 Kas | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 16 Kasım 2022

16 Kas | Hurda ve Hammadde

Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %17 azaldı

16 Kas | Çelik Haberler