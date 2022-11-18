Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Ekim döneminde %1 düştü

Cuma, 18 Kasım 2022 10:41:11 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %1 düşüşle 809,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ekim ayında, Çin’in demir cevheri üretimi yıllık %10,7 ve aylık %8 düşüşle 72,68 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda ithal demir cevheri fiyatları, vadeli cevher fiyatlarında görülen düşüş ve çelik üreticilerinin azalan kârlılıkları sonucu zayıf talep göstermesi nedeniyle gevşedi. Ancak Kasım ayında ithal demir cevheri fiyatları, vadeli cevher fiyatlarındaki istikrarlı artış trendi sayesinde yükseldi. Piyasa görünümü ise, Covid-19 salgınının hafiflemesi ve emlak sektörüne yönelik teşvik açıklanması sonucu iyileşti.