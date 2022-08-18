Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Temmuz döneminde %3,3 düştü

Perşembe, 18 Ağustos 2022 11:54:11 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %3,3 düşüşle 572,32 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Temmuz ayında, Çin’in demir cevheri üretimi yıllık %3,5 ve aylık %18,7 düşerek 80,23 milyon mt oldu. Söz konusu ayda ithal demir cevheri fiyatları önce Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatlarında görülen düşüş nedeniyle gevşerken, daha sonra piyasa oyuncuları talebin yakında iyileşmesini beklediği için ay ortası itibarıyla artış gösterdi. İthal demir cevheri fiyatları 28 Temmuz’da 118$/mt CFR ile en yüksek, 21 Temmuz’da ise 95$/mt CFR ile en düşük seviyesini kaydetti.