Çin’in demir cevheri üretimi 2022’de %1 düştü

Salı, 31 Ocak 2023 11:25:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi 2022 yılında %1 düşüşle 967,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Aralık ayında, Çin’in demir cevheri üretimi yıllık %2,4 ve aylık %1,16 düşüşle 78,61 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda ithal demir cevheri fiyatları, piyasa oyuncularının vadeli demir cevheri fiyatlarındaki artış nedeniyle iyimser olan beklentileri sayesinde artış gösterdi. Şubat ayında demir cevheri fiyatlarının, çelik talebi iyileşerek cevher talebini de destekleyeceği için daha da artması bekleniyor.