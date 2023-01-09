Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu demir cevheri fiyatlarına yönelik denetimi artırmayı planlıyor

Pazartesi, 09 Ocak 2023 11:13:45 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC), demir cevheri fiyatlarında son zamanlarda görülen ani artışlar nedeniyle demir cevheri piyasasına yönelik denetimi artırmak üzere çalışmalar yapıyor.

Uzmanlar, demir cevheri fiyatlarının arz-talep arasındaki normal ilişki yerine spekülasyonlar nedeniyle hızla arttığını belirtti. Sonuç olarak uzmanlar, özellikle piyasa durumunu abartmak, artan fiyatların yarattığı gergin havayı desteklemek ve vadeli fiyatlar ile spot fiyatlar arasında ilişki kurarak spekülasyonlar yaratmak gibi yasa dışı alışkanlıkları ortadan kaldırmak üzere demir cevheri fiyatlarına yönelik denetimin artırılmasını önerdi.