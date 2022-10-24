Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %2,3 düştü, yalnızca Eylül’de neredeyse 100 milyon mt arttı

Pazartesi, 24 Ekim 2022 10:50:49 (GMT+3) | Şanghay

Çin Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %2,3 düşüşle 822,54 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Eylül ayında, ülkenin demir cevheri ithalatı aylık %3,64 ve yıllık %4,3 artışla 99,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda demir cevheri fiyatları, Dalian Emtia Borsası’nda vadeli cevher fiyatlarının dalgalı seyretmesi nedeniyle önce arttı, 13 Eylül’den bu yana ise düşüş gösteriyor. Ulusal Gün tatilinin (1-7 Ekim) ardından demir cevheri fiyatları bir artış gösterdi fakat bu artış sürdürülemedi ve çelik piyasasındaki zayıf seyir nedeniyle yeniden düşüş kaydetti.