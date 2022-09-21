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Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Ağustos döneminde %0,4 düştü

Çarşamba, 21 Eylül 2022 10:41:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %0,4 düşüşle 652,63 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ağustos ayında, Çin’in demir cevheri üretimi yıllık %3,9 düşüş ve aylık %1,1 artışla 81,13 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda ithal demir cevheri fiyatları Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatlarında görülen düşüş nedeniyle önce gevşerken, Ağustos ortası itibarıyla yükseldi ve ay sonunda ise yine düştü. İthal demir cevheri fiyatları 2 Ağustos’ta 113$/mt CFR ile en yüksek, 30 Ağustos’ta ise 97$/mt CFR ile en düşük seviyesini kaydetti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Madencilik Üretim 

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