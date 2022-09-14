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Baowu Group Batı Bölgesi projesi için Rio Tinto ile iş birliği anlaşması imzaladı

Çarşamba, 14 Eylül 2022 12:36:35 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Baowu Group, Avustralya’nın batısındaki Pilbara bölgesinde Batı Bölgesi demir cevheri projesi için madencilik şirketi Rio Tinto ile iş birliği anlaşması yaptı ve şirketler projede sırasıyla %46 ve %54 paya sahip.

Yıllık 25 milyon mt %62 tenörlü demir cevheri üretim kapasitesine sahip olacak Batı Bölgesi projesinde iş birliği boyunca 275 milyon mt demir cevheri üretilmesi bekleniyor. Projeye toplam 2 milyar $ yatırım yapılacağı düşünülüyor. Projenin inşaatı 2023 yılının başında başlayacak ve 2025 yılında faaliyete geçilecek.

Buna ek olarak, Baowu Group ile Rio Tinto demir cevheri tedarik anlaşması da imzaladı. Anlaşmaya göre, Baowu Group projedeki hisse oranına bağlı olarak Rio Tinto’dan toplam 126 milyon mt veya yıllık 11,5 milyon mt demir cevheri satın alacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Madencilik 

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