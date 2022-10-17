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Shagang Group, Nanjing Iron and Steel’in %60 hissesini devralarak ülkenin en büyük ikinci çelik grubu oldu

Pazartesi, 17 Ekim 2022 10:29:44 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Nanjing Iron and Steel Co., Ltd, Fosun’un Nanjing Iron and Steel’deki %60’lık hissesini 15 milyar RMB’ye (2,1 milyar $) Shagang Group’a satması için 15 Ekim tarihinde anlaşma imzaladı. Sonuç olarak Shagang Group, Baowu Group’un ardından ülkenin en büyük ikinci çelik üreticisi oldu ve Anshan Iron and Steel Group’un geçtiğimiz yıl 55,65 milyon mt seviyesinde kaydedilen ham çelik üretimini geride bıraktı.

2021 yılında Nanjing Iron and Steel’in ham çelik üretimi 11,58 milyon mt olurken, Shagang Group’un ham çelik üretimi 44,23 milyon mt olmuştu ve iki şirketin toplam üretimi 55,81 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

1$ = 7,1095 RMB


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım Shagang 

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