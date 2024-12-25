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Arjantin’in ham çelik üretimi Kasım’da aylık bazda geriledi

Çarşamba, 25 Aralık 2024 11:02:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 359.600 mt seviyesine kıyasla 338.500 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %6,2 düşüşle 174.000 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %12,9 düşüşle 92.600 mt ve uzun mamul üretimi aylık %4,4 artışla 158.100 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %18,1 düşerken, sıcak rulo sac üretimi %15 artış, soğuk rulo sac üretimi de %4,3 düşüş gösterdi. Uzun mamul üretimi ise %21,6 geriledi.

Acero Argentina, ülkenin en büyük çelik tüketicilerinden biri olan kamu inşaatı sektörünün Kasım ayındaki performansının aylık %3 ve yıllık %15 gerileme kaydettiğini, yılın ilk on ayında ise %25 performans düşüklüğü görüldüğü belirtti.

Otomotiv sektörü üretimi aylık %2,4 ve yıllık %5,1 artış gösterse de yılın ilk on ayında %18,3 geriledi.

Makine ve tarım ekipmanları sektörü için yayımlanan ön veriler Kasım ayında sektörde yıllık artış görüleceğini gösteriyor.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

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