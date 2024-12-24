ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2,4 yükseldi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 21 Aralık 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %2,4 artış ve yıllık %0,9 düşüşle 1,53 milyon mt oldu.

21 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,1 olurken, bu oran önceki hafta %74,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %74,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 21 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,3 düşüşle ve %75,7 kapasite kullanım oranıyla 77,59 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76 kapasite kullanım oranıyla 79,41 milyon mt olarak kaydedilmişti.