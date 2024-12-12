CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-8 Aralık döneminde %32 arttı

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları 1-8 Aralık döneminde aylık %11 ve yıllık %32 artışla 502.000 adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %3 ve yıllık %72 artışla 255.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın başından 8 Aralık’a kadar olan dönemde perakende binek satışları yıllık %5 artışla 20,76 milyon adet seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları %42 artışla 9,85 milyon adet oldu.

2024’ün sonuna doğru verilen teşvikler sayesinde perakende araç satışlarının sertçe artması bekleniyor.