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CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-8 Aralık döneminde %32 arttı

Perşembe, 12 Aralık 2024 09:23:42 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları 1-8 Aralık döneminde aylık %11 ve yıllık %32 artışla 502.000 adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %3 ve yıllık %72 artışla 255.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın başından 8 Aralık’a kadar olan dönemde perakende binek satışları yıllık %5 artışla 20,76 milyon adet seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları %42 artışla 9,85 milyon adet oldu.

2024’ün sonuna doğru verilen teşvikler sayesinde perakende araç satışlarının sertçe artması bekleniyor.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Baosteel  

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