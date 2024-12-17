ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 geriledi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 14 Aralık 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1 ve yıllık %3,2 düşüşle 1,49 milyon mt oldu.

14 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,3 olurken, bu oran önceki hafta %75,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %74,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 14 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,3 düşüşle ve %75,7 kapasite kullanım oranıyla 76,07 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76 kapasite kullanım oranıyla 77,88 milyon mt olarak kaydedilmişti.