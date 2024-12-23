 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %0,5 geriledi

Pazartesi, 23 Aralık 2024 14:19:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında aylık %0,5 ve yıllık %3,1 düşüş göstererek 6,89 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ekim ayına kıyasla %1,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,4 düşüşle 5,01 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ham çelik üretimi yıllık %3,6 düşüşle 77,10 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,7 gerileyerek 55,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      

Kasım 2024 (mt)      

Aylık değişim (%)      

Yıllık değişim (%)      

Sıcak haddelenmiş profil       

343.300

-6,9

-14,3

Çubuk      

605.900

-0,4

-10,5

Filmaşin      

99.000

-5,5

-1,8

Kalın levha      

578.000

-15,8

-2,4

Sıcak haddelenmiş geniş şerit       

2.920.500

0,5

-2,5

Soğuk haddelenmiş geniş şerit      

1.152.000

-4,2

0,1

Galvanizli sac      

659.500

-7

-9,2

Kaynaklı boru      

224.000

-12,5

-14,9

Etiketler: Pik Demir Boru Profil Filmaşin Levha Galvanizli Ham Çelik Yassı Ürünler Uzun Ürünler Borular Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %4,6 yükseldi

21 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3,6 geriledi

22 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %3,2 geriledi

20 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,1 arttı

26 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %2 düştü

24 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında aylık %1,6 yükseldi

26 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında aylık %2 düştü

23 May | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında aylık %3,8 düştü

27 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında aylık %4 yükseldi

26 Şub | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında aylık %1,8 düştü

26 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis