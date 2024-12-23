Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %0,5 geriledi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında aylık %0,5 ve yıllık %3,1 düşüş göstererek 6,89 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ekim ayına kıyasla %1,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,4 düşüşle 5,01 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ham çelik üretimi yıllık %3,6 düşüşle 77,10 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,7 gerileyerek 55,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Kasım ayında Japonya ’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: