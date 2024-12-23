Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %0,5 geriledi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında aylık %0,5 ve yıllık %3,1 düşüş göstererek 6,89 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Ekim ayına kıyasla %1,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,4 düşüşle 5,01 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ham çelik üretimi yıllık %3,6 düşüşle 77,10 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,7 gerileyerek 55,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Kasım 2024 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
343.300
|
-6,9
|
-14,3
|
Çubuk
|
605.900
|
-0,4
|
-10,5
|
99.000
|
-5,5
|
-1,8
|
Kalın levha
|
578.000
|
-15,8
|
-2,4
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.920.500
|
0,5
|
-2,5
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.152.000
|
-4,2
|
0,1
|
659.500
|
-7
|
-9,2
|
Kaynaklı boru
|
224.000
|
-12,5
|
-14,9