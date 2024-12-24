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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde %5,3 yükseldi

Salı, 24 Aralık 2024 12:09:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %8,6 artışla 2,91 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %5,3 artışla 34,49 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %7,7 artışla 1,88 milyon mt, yılın ilk on bir ayında ise yıllık %2,7 artışla 22,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %7,6 artışla 2,49 milyon mt olurken, Ocak-Kasım döneminde yıllık %3,9 artışla 29,52 milyon mt seviyesine çıktı.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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