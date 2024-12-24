Yüksek üretim maliyetleri Latin Amerika çelik sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor

Latin Amerika çelik birliği Alacero’nun Genel Başkanı Ezequiel Tavernelli, bölgenin çelik sektörünün cansız talep ve yüksek üretim maliyetleri nedeniyle zorluk çekmeye devam ettiğini ifade etti.

Tavernelli’ye göre Brezilya ve Meksika zorluklara karşı daha güçlü dururken, diğer ülkeler hammadde ithalatına bel bağladığı için küresel piyasadaki dalgalanmalardan daha fazla etkileniyor. Bununla birlikte yapısal reformların etkili olmaması nedeniyle yatırım çekmek ve altyapıyı yenilemek çok zor. Bu nedenle sektör rekabetçiliğini kaybediyor.

Kasım ayında düzenlenen Alacero konferansında konuşan Tavernelli, bölgede çelik talebinin 2024 yılında yıllık %2,7 düşüşle 71,8 milyon mt seviyesine gerilediğini ifade etti. Bununla birlikte ham çelik üretimi %3,6 düşüşle 56,3 milyon mt’a geriledi. Talebin düşüş gösterip ithalatın yükselmesi, bölgede yerel çelik sektörünü korumak için Brezilya’da uygulanan kota sistemi gibi önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Çin’in yapay şekilde ucuz fiyatlardan yaptığı ihracat ise Latin Amerika çelik sektörünün yaşadığı en büyük zorluklardan biri. Bu ihracat iç piyasaları Çin’den ithal ürünlerle doldurup yerel üreticilerin rekabetçiliğini azaltıyor.

Latin Amerika’nın 2024 yılının tamamında üretmesi beklenen 56,3 milyon mt’luk ham çelik %61 ile Brezilya, %24 ile Meksika ve %8 ile Arjantin’de yoğunlaşacak. Geri kalan %7’lik kısmı ise Peru, Kolombiya ve Şili oluşturacak.