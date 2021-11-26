Severstal yeşil enerji yoluyla sera gazı salımını azaltıyor

Cuma, 26 Kasım 2021 14:06:24 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, yeşil enerji yoluyla sera gazı salımını sistematik olarak azaltmak için çalıştığını belirtti. 2017 yılından bu yana şirket, sera gazı salımını bir ton çelik başına 2,09 tondan 2,06 ton’a indirdi. Şirket, sera gazı salımının yoğunluğunu 2023 yılına kadar 2020 yılına kıyasla %3 azaltmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre, kok fırını ve yüksek fırın gazı gibi ikincil kaynakların kullanılması, şirketin en büyük varlığı olan Cherepovets Metallurgical Plant’ın (CherMK), kendi elektriğini üretmek amacıyla doğal gaz tüketimini ve sera gazı salımını azaltmasına olanak tanıyor. CherMK 2023 yılına kadar ihtiyacı olan elektriğin %95’ini üretmeyi hedefliyor.

Severstal Russian Steel biriminin CEO’su Evgeny Vinogradov, “CherMK’daki yüksek fırın ve kok fırını gazının toplam tüketimi yılda yaklaşık 15 milyar metreküp. Bu gazların enerji değerinin, yüksek fırın gazının içindeki %13 ve kok fırın gazındaki %60’a varan saf hidrojenden kaynaklandığı göz önüne alındığında, saf hidrojenin kullanımı fosil karbonlu yakıtlardan tasarruf etmemizi sağlıyor. Bu da bizi iklim hedeflerimize yaklaştırıyor,” dedi.