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Severstal filmaşin haddehanesinin üçüncü üretim hattında ilk kangalı üretti

Cuma, 25 Eylül 2026 12:30:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Rusya merkezli çelik üreticisi Severstal, Cherepovets Steel Mill'de (CherMK) bulunan yeni filmaşin haddehanesi 170'in üçüncü üretim hattında ilk kangalı üreterek yeni uzun mamul üretim tesisinin devreye alma sürecinde bir aşamayı daha tamamladı. Yeni haddehane yıllık 1 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.

Üçüncü üretim hattında haddeleme aşamasına geçildi

Severstal'a göre üçüncü teknolojik hattaki ilk kangal, haddehane 170'in aşamalı olarak devreye alınması ve üretimin artırılması süreci kapsamında üretildi. Proje, Severstal'ın uzun mamul üretim kabiliyetini artırmayı ve ürün gamını genişletmeyi amaçlıyor. Haddehanede çeşitli teknolojik üretim rotaları bulunurken bu sayede şirket farklı tür ve ebatlarda uzun çelik ürünleri üretebilecek ve üretim esnekliğini artırabilecek.

Yıllık 1 milyon mt kapasiteli haddehane, Severstal'ın Cherepovets tesisindeki başlıca yatırım projelerinden biri. Şirket daha önce haddehanenin inşasını CherMK'nin gelişimini destekleyen önemli projelerden biri olarak belirlemişti.

Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 4 - 130 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 6 - 16 mm
  TS708/S420/B420C/B420B
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 5,5 - 28 mm
  EN 10016-2 AISI1006/1008/1010/1012/1015/1017
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

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