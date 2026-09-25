Severstal filmaşin haddehanesinin üçüncü üretim hattında ilk kangalı üretti

Rusya merkezli çelik üreticisi Severstal, Cherepovets Steel Mill'de (CherMK) bulunan yeni filmaşin haddehanesi 170'in üçüncü üretim hattında ilk kangalı üreterek yeni uzun mamul üretim tesisinin devreye alma sürecinde bir aşamayı daha tamamladı. Yeni haddehane yıllık 1 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.

Üçüncü üretim hattında haddeleme aşamasına geçildi

Severstal'a göre üçüncü teknolojik hattaki ilk kangal, haddehane 170'in aşamalı olarak devreye alınması ve üretimin artırılması süreci kapsamında üretildi. Proje, Severstal'ın uzun mamul üretim kabiliyetini artırmayı ve ürün gamını genişletmeyi amaçlıyor. Haddehanede çeşitli teknolojik üretim rotaları bulunurken bu sayede şirket farklı tür ve ebatlarda uzun çelik ürünleri üretebilecek ve üretim esnekliğini artırabilecek.

Yıllık 1 milyon mt kapasiteli haddehane, Severstal'ın Cherepovets tesisindeki başlıca yatırım projelerinden biri. Şirket daha önce haddehanenin inşasını CherMK'nin gelişimini destekleyen önemli projelerden biri olarak belirlemişti.