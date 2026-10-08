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Severstal'in Yakovlevsky tesisi 2026-27 döneminde cevher kurutma tonajını %29 artırmayı hedefliyor

Perşembe, 08 Ekim 2026 14:17:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal bünyesindeki Yakovlevsky Madencilik ve Zenginleştirme Tesisi, 2026-27 cevher kurutma sezonuna başladığını ve 2027 yılının ilkbaharına kadar yaklaşık 1,8 milyon mt cevher işlemeyi hedeflediğini açıkladı. Bu tonaj önceki sezonda işlenen 1,4 milyon mt'a kıyasla yaklaşık %29 artışa karşılık geliyor.

Cevher kurutma işlemi Cherepovets'e kış sevkiyatlarını destekleyecek

Ekim-Mart dönemini kapsayan kuru cevher sevkiyat sezonunda demir yolu taşımacılığı sırasında donmayı önlemek amacıyla malzemenin nem oranı %8'den %3'e düşürülüyor. Kurutulan cevher, başta Severstal'in Cherepovets tesisi olmak üzere müşterilere sevk edilecek.

Bununla birlikte kurutma kompleksinde 70'in üzerinde onarım çalışması gerçekleştirilirken, toz giderme amacıyla kullanılan 1.500'den fazla torba filtre değiştirilerek ekipmanlar daha yüksek işleme tonajlarına hazırlandı. Tesis, uygulanan teknik iyileştirmeler sayesinde ekipman bakım giderlerinde yaklaşık 1,1 milyon RUB (yaklaşık 12.868$) tasarruf elde ederek nihai ürün maliyetlerini düşürmeyi bekliyor.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Rusya BDT Madencilik Severstal 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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