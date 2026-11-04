 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Severstal...

Severstal CherMK'deki 149 MW kapasiteli enerji santralinde ekipman montajına başladı

Çarşamba, 04 Kasım 2026 11:41:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal Cherepovets tesisindeki (CherMK) atık ısı enerji santralinin ana ekipmanlarının montajına başladığını açıkladı. Yaklaşık 13 milyar RUB tutarındaki projeyle metalürjik gazlardan elektrik üretiminin artırılması ve karbon emisyonlarının yılda yaklaşık 430.000 mt azaltılması hedefleniyor.

Elektrik ihtiyacının %95'i tesis bünyesinde karşılanacak

Severstal CEO'su Alexander Shevelev'e göre proje CherMK'nin elektrik ihtiyacının %95'ine kadarını kendi üretimiyle karşılamasını sağlayacak. Böylece şirketin 2030 yılı sonuna kadar karbon emisyonlarını baz seviyeye kıyasla %10 azaltma hedefine katkı sunulacak. Santralde 149 MW kapasiteli bir türbin ve saatte 460 mt buhar üreten bir kazan bulunacak. Yılda ilave 2,7 milyar metreküp yüksek fırın gazı kullanılarak yaklaşık 1,2 milyar kWh elektrik üretilecek.

Testler 2027'de yapılacak

Ana binanın çelik konstrüksiyonu tamamlanırken su arıtma ve türbin ekipmanlarının montajı devam ediyor. Yüksek fırın gazı boru hattının %90'ı tamamlandı ve kazan 194 atmosfer basınçta gerçekleştirilen hidrolik testleri başarıyla geçti.

Testlerin ise 2027'de yapılması planlanıyor. Santral, yapımı devam eden demir cevheri pelet tesisi dahil CherMK'nin yeni ünitelerine de elektrik sağlayarak Severstal'in enerji verimliliği ve karbonsuzlaşma stratejisini destekleyecek.

Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Severstal Cherepovets pelet tesisini 2026'da devreye almayı hedefliyor

27 Eki | Çelik Haberler

Severstal'in net kârı 2026 yılının üçüncü çeyreğinde çelik satışlarındaki düşüşe rağmen %17 arttı

21 Eki | Çelik Haberler

Severstal filmaşin haddehanesinin üçüncü üretim hattında ilk kangalı üretti

25 Eyl | Çelik Haberler

Severstal Forcera atmosferik korozyona dayanıklı çelik ürün gamını ince sac ürünleriyle genişletti

21 Eyl | Çelik Haberler

Severstal CherMK tesisinde 15,3 milyon $ değerindeki konverter bakımını tamamladı

18 Ağu | Çelik Haberler

Severstal, CherMK galvanizleme hattının modernizasyonu için dijital montaj teknolojisi geliştirdi

28 Tem | Çelik Haberler

Severstal’ın net kârı 2026’nın ikinci çeyreğinde çelik fiyatlarındaki düşüş nedeniyle %74 azaldı

21 Tem | Çelik Haberler

Severstal 1,48 milyar $ değerindeki pelet tesisini devreye almaya başladı

20 Tem | Çelik Haberler

Severstal CherMK tesisinin yüksek fırınında katı yakıt kullanımını rekor seviyeye düşürdü

09 Tem | Çelik Haberler

Severstal zayıf çelik talebi nedeniyle 2027’de yatırımlarını %24 azaltabilir

08 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis