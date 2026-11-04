Severstal CherMK'deki 149 MW kapasiteli enerji santralinde ekipman montajına başladı

Rus çelik üreticisi Severstal Cherepovets tesisindeki (CherMK) atık ısı enerji santralinin ana ekipmanlarının montajına başladığını açıkladı. Yaklaşık 13 milyar RUB tutarındaki projeyle metalürjik gazlardan elektrik üretiminin artırılması ve karbon emisyonlarının yılda yaklaşık 430.000 mt azaltılması hedefleniyor.

Elektrik ihtiyacının %95'i tesis bünyesinde karşılanacak

Severstal CEO'su Alexander Shevelev'e göre proje CherMK'nin elektrik ihtiyacının %95'ine kadarını kendi üretimiyle karşılamasını sağlayacak. Böylece şirketin 2030 yılı sonuna kadar karbon emisyonlarını baz seviyeye kıyasla %10 azaltma hedefine katkı sunulacak. Santralde 149 MW kapasiteli bir türbin ve saatte 460 mt buhar üreten bir kazan bulunacak. Yılda ilave 2,7 milyar metreküp yüksek fırın gazı kullanılarak yaklaşık 1,2 milyar kWh elektrik üretilecek.

Testler 2027'de yapılacak

Ana binanın çelik konstrüksiyonu tamamlanırken su arıtma ve türbin ekipmanlarının montajı devam ediyor. Yüksek fırın gazı boru hattının %90'ı tamamlandı ve kazan 194 atmosfer basınçta gerçekleştirilen hidrolik testleri başarıyla geçti.

Testlerin ise 2027'de yapılması planlanıyor. Santral, yapımı devam eden demir cevheri pelet tesisi dahil CherMK'nin yeni ünitelerine de elektrik sağlayarak Severstal'in enerji verimliliği ve karbonsuzlaşma stratejisini destekleyecek.