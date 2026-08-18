 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Severstal...

Severstal CherMK tesisinde 15,3 milyon $ değerindeki konverter bakımını tamamladı

Salı, 18 Ağustos 2026 11:53:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, CherMK tesisinin konverterinde bir dizi kapsamlı ekipman bakımını tamamladığını açıkladı. Şirket, 2 No.lu konverterin planlı duruşundan yararlanarak bağlantılı birkaç birimde de modernizasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

1,3 milyar RUB (15,3 milyon $) tutarındaki proje kapsamında konverterin üst bölümü, kazan kesonu ve üfleme rotoru değiştirilirken, 1 ve 4 No'lu sürekli döküm makineleri, 2 No'lu pota ocağı ve 3 No.lu metal son işlem ünitesinde bakım yapıldı. Çalışmalar potaların konumlandırılması, soğutma ve slab transfer sistemlerinin yanı sıra su soğutmalı ekipmanları, ray altyapısını ve yağlama sistemlerini kapsadı.

Severstal'ın açıklamasına göre modernize edilen ekipmanlar, şirketin çelik üretiminin yaklaşık %90'ınından sorumlu. Severstal'ın Rusya Çelik ve Kaynak Varlıkları Bölümü CEO'su Evgeny Vinogradov, bakım çalışmalarının ekipman güvenilirliğini, çalışma koşullarını ve gaz temizleme verimliliğini artıracağını; çevre standartlarına uyumu, ürün kalitesinin devamlılığını ve şirketin rekabet gücünü destekleyeceğini belirtti.

Proje, Severstal'ın kendi birimleri ile Rusya'nın Vologda bölgesindeki taşeronlar tarafından gerçekleştirildi.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

Benzer Haber ve Analizler

Severstal, CherMK galvanizleme hattının modernizasyonu için dijital montaj teknolojisi geliştirdi

28 Tem | Çelik Haberler

Severstal’ın net kârı 2026’nın ikinci çeyreğinde çelik fiyatlarındaki düşüş nedeniyle %74 azaldı

21 Tem | Çelik Haberler

Severstal 1,48 milyar $ değerindeki pelet tesisini devreye almaya başladı

20 Tem | Çelik Haberler

Severstal CherMK tesisinin yüksek fırınında katı yakıt kullanımını rekor seviyeye düşürdü

09 Tem | Çelik Haberler

Severstal zayıf çelik talebi nedeniyle 2027’de yatırımlarını %24 azaltabilir

08 Tem | Çelik Haberler

Severstal soğuk haddehanesinin dilme hattında test sürecini tamamladı

03 Tem | Çelik Haberler

Severstal CherMK tesisinde ilk sinterleme makinesini devreye almaya hazırlanıyor

25 Haz | Çelik Haberler

Severstal-Metiz Cherepovets tesisindeki 2.000 mt’luk presinde yenileme çalışmalarını tamamladı

09 Haz | Çelik Haberler

Severstal CherMK tesisindeki 150 No’lu haddehaneyi devre dışı bıraktı

03 Haz | Çelik Haberler

Severstal Cherepovets’teki konverter tesisinde büyük bakım çalışmasını tamamladı

15 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis