Severstal CherMK tesisinde 15,3 milyon $ değerindeki konverter bakımını tamamladı

Rus çelik üreticisi Severstal, CherMK tesisinin konverterinde bir dizi kapsamlı ekipman bakımını tamamladığını açıkladı. Şirket, 2 No.lu konverterin planlı duruşundan yararlanarak bağlantılı birkaç birimde de modernizasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

1,3 milyar RUB (15,3 milyon $) tutarındaki proje kapsamında konverterin üst bölümü, kazan kesonu ve üfleme rotoru değiştirilirken, 1 ve 4 No'lu sürekli döküm makineleri, 2 No'lu pota ocağı ve 3 No.lu metal son işlem ünitesinde bakım yapıldı. Çalışmalar potaların konumlandırılması, soğutma ve slab transfer sistemlerinin yanı sıra su soğutmalı ekipmanları, ray altyapısını ve yağlama sistemlerini kapsadı.

Severstal'ın açıklamasına göre modernize edilen ekipmanlar, şirketin çelik üretiminin yaklaşık %90'ınından sorumlu. Severstal'ın Rusya Çelik ve Kaynak Varlıkları Bölümü CEO'su Evgeny Vinogradov, bakım çalışmalarının ekipman güvenilirliğini, çalışma koşullarını ve gaz temizleme verimliliğini artıracağını; çevre standartlarına uyumu, ürün kalitesinin devamlılığını ve şirketin rekabet gücünü destekleyeceğini belirtti.

Proje, Severstal'ın kendi birimleri ile Rusya'nın Vologda bölgesindeki taşeronlar tarafından gerçekleştirildi.