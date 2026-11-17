Rus çelik üreticisi Severstal CherMK tesisindeki elektrikli çelik üretim ünitelerinde ekipman güvenilirliğini, operasyonel verimliliği ve çevresel performansı artırmaya yönelik kapsamlı bakım çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

143 milyon RUB (1,8 milyon $) tutarındaki bakım çalışmaları kapsamında 1 No'lu elektrik ark ocağı ve 2 No'lu pota fırınında dikey su soğutmalı baca gazı kanalının değiştirilmesi, cüruf koridorunun modernize edilmesi ve elektrikli ekipmanların onarımı gerçekleştirildi.

Severstal yıllık 1,3 milyon mt üretim kapasitesine sahip 1 No'lu elektrik ark ocağının %85 pik demir ve %15 hurda içeren girdi karışımı dahil olmak üzere farklı hammadde karışımlarıyla çalışabildiğini ve böylece çelik üretiminde daha fazla esneklik sağladığını ifade etti.

Severstal'ın Rusya Çelik ve Hammadde Varlıkları Bölümü CEO'su Evgeny Vinogradov'a göre yeni baca gazı kanalı, ocağın güvenilirliğini artırırken, toz birikimini azaltacak ve gaz temizleme ekipmanlarının hasar görme riskini en aza indirecek.